Il cosplay di Ciri da Nancy_reality è una riproduzione davvero perfetta del personaggio di The Witcher

Dalla serie The Witcher vediamo un nuovo cosplay di Ciri da parte di Nancy_reality, che conferma come la ragazza sia uno dei soggetti preferiti in assoluto dalle cosplayer da un po' di anni a questa parte e anche come la modella in questione sia in grado di interpretarlo davvero alla perfezione, in questo caso in pieno stile serie videoludica.

Nonostante lo spirito battagliero e l'aspetto un po' vissuto, almeno in alcune di queste interpretazioni, Cirilla Fiona Elen Riannon, detta Ciri, è di fatto una principessa erede diretta al trono di Cintra e figlia di Pavetta e Emhyr var Emreis. Come abbiamo visto nella serie Netflix e ovviamente nei libri, il suo legame con Geralt di Rivia emerge a causa di una richiesta di quel guascone del protagonista, che ricorse alla Legge della Sorpresa come ricompensa per aver eliminato la maledizione di Duny.

A causa di questa richiesta, il destino della ragazza si scopre ben diverso da quello che doveva essere. Sebbene lo Strigo abbia cercato di mantenerla lontana dalla dura vita delle cacce e delle battaglie, Ciri si ritrova comunque strettamente coinvolta con il suo destino e dunque spinta ad imparare a combattere.