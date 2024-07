Ciri di The Witcher 3: Wild Hunt incanta nel cosplay firmato da Toriealis

Nonostante siano passati quasi dieci anni dal suo debutto nei negozi, The Witcher 3: Wild Hunt è ancora uno dei punti di riferimento del genere GDR e tra i titoli più giocatori in generale. C'è sicuramente anche grande attesa per il remake del primo capitolo della serie di CD Projekt e per Polaris, il nome in codice del prossimo gioco nuovo di zecca. Inganniamo l'attesa con questo splendido cosplay di Ciri realizzato da Toriealis.

Cirilla Fiona Elen Riannon, conosciuta anche come Ciri, è la principessa e unica erede al trono di Cintra. Figlia dell'imperatore di Nilfgaard, Ciri discende dall'elfa Lara Dorren, il che le conferisce il leggendario Sangue Antico. Questo sangue speciale le permette di viaggiare attraverso il tempo e lo spazio. Geralt di Rivia, il protagonista della serie, diventa il suo tutore, addestrandola nelle tecniche di combattimento degli strighi a Kaer Morhen. Inoltre, Ciri non è solo una principessa, ma una figura chiave nel destino del mondo, grazie alle sue abilità uniche. La sua formazione a Kaer Morhen non riguarda solo il combattimento, ma anche la disciplina e la resilienza necessarie per affrontare le sfide che il suo destino le riserva. La relazione tra Ciri e Geralt è profonda e complessa, basata su fiducia e rispetto reciproco, rendendo il loro legame uno degli aspetti più affascinanti della loro storia.