Valve è molto più piccola di EA e Ubisoft come personale e molti dipendenti lavorano ancora su giochi

Da alcuni documenti emersi online e accuratamente studiati da vari utenti possono essere tratte informazioni interessanti su Valve, come il fatto che si tratti di una compagnia molto più piccola di vari publisher tripla A come Ubisoft e EA, e come molti dipendenti stiano ancora lavorando su "giochi", a quanto pare.

I documenti in questione risalgono al 2021 e fanno parte del processo di Wolfire Games contro Steam, su un presunto monopolio di quest'ultimo nella distribuzione digitale di giochi per PC, e da questa riserva sono emerse interessanti informazioni che chiariscono qualcosa anche su Valve come compagnia in generale.

Come riferito da Pavel Djundik, il principale curatore del noto portale SteamDB, dai documenti si evince che Valve è composta da 336 dipendenti, almeno per quanto riguarda il dato aggiornato al 2021.