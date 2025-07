Gabe Newell si gode la vita: "mi alzo, lavoro, faccio immersioni"

Gabe Newell si sta godendo la vita, a quanto pare: intervistato da un canale YouTube, il capo di Valve ha descritto la sua routine quotidiana: "mi alzo, lavoro, faccio immersioni subacquee, poi lavoro ancora."

"Magari faccio una seconda immersione oppure vado in palestra ad allenarmi", ha continuato Newell. "Vivo su una barca, quindi semplicemente passo del tempo con tutti quelli che stanno sulla barca insieme a me. E poi lavoro."

"Lavoro sette giorni su sette. Lavoro dalla mia camera da letto, come si può vedere. Mi piace lavorare, è divertente: per me non sembra nemmeno lavoro. Le cose che posso fare ogni giorno sono super entusiasmanti."

"L'ho già detto in passato, ma generalmente quando vai in pensione smetti di fare un lavoro orribile per fare quello che è più divertente e piacevole per te. In questo senso, è come se fossi in pensione già da un sacco di tempo."