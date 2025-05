Valve avrebbe in sviluppo un nuovo gioco, noto come "Tf"

Secondo i rumor, il videogioco in questione è noto col nome in codice di "Tf" .

I dettagli sul nuovo gioco di Valve

Il report proviene dal noto leaker di Valve Tyler McVicker. Il termine "Tf" è stato scoperto all'interno del più recente aggiornamento di Deadlock, in modo simile a quanto accaduto con il codice HLX, che si dice sia Half-Life 3.

Va precisato che Tf non è un elemento di Deadlock, ma è parte del motore di sviluppo Source 2 che viene usato per ogni giochi di Valve. In altre parole, questo dettaglio ci conferma che è presente all'interno di Source 2 un preset di strumenti di sviluppo che possono essere usati da un team per realizzare dei contenuti specifici.

Secondo il leaker, questa è una procedura standard usata da Valve per ogni gioco creato con Source 2: i vari progetti dispongono di nominativi differenti per i relativi strumenti di lavoro.

Ovviamente non è chiaro cosa sia "Tf", anche se ovviamente la mente corre subito a Team Fortress. Una possibilità è che si tratti di una conversione per Source 2 di Team Fortress 2, ma il leaker non crede che sia questo il caso. Inoltre, è credibile che il progetto sia più recente di Deadlock e di Counter-Strike 2, quindi ci vorrà del tempo prima di poter scoprire (ufficialmente o meno) di cosa si tratta.

Segnaliamo poi che anche Portal 3 sarebbe nei piani di Valve per il futuro.