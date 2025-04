Gli scorsi giorni Counter-Strike 2 ha fatto registrare il suo picco di giocatori più alto di sempre

Counter-Strike 2 è probabilmente il più grande successo che sia mai stato prodotto da Valve. Da anni, considerando anche il precedente Counter-Strike: Global Offensive che è andato a sostituire completamente, è in testa alla classifica dei più giocati di Steam, occupando stabilmente una delle prime posizioni della top 10 globale. Il suo successo è tale che recentemente ha battuto il suo stesso record di utenti contemporanei , che hanno raggiunto quota 1.862.531. Il record precedente era di 1.818.773 registrato a maggio 2023.

Insomma, Counter-Strike 2 produce ricavi per centinaia di milioni di dollari ogni anno e sembra essere in costante crescita, forte anche della sua natura di free-to-play. Da marzo 2024 a oggi, ha visto crescere utenti e picchi di accessi di mese in mese, con cali solo a gennaio 2024, luglio 2024 e gennaio 2025.

Considerate comunque che gennaio è sempre un mese abbastanza critico, per via del fatto che c'è il ritorno dalle vacanze natalizie, che comporta una drastica riduzione degli accessi.

Difficile trovare un gioco su Steam che possa tenergli testa. Alcuni hanno avuto delle brevi fiammate, come Black Myth: Wukong per al lancio ha fatto numeri da record, ma Counter-Strike 2 è tornato sempre al comando, rimanendo stabile nel suo successo, forte anche di un'economia sotterranea nata dallo smercio di oggetti di gioco.