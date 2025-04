EA Sports FC 25 per Nintendo Switch è al prezzo minimo storico su Amazon con un forte sconto

EA Sports FC 25 per Nintendo Switch è ora in promozione tramite Amazon Italia . Le offerte di oggi ci garantiscono infatti un sconto del 50% rispetto al prezzo consigliato tipico. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Della spedizione di questo prodotto si occupa Amazon, che segnala inoltre che si tratta del prezzo più basso di sempre per la piattaforma; infatti il prezzo consigliato secondo l'e-commerce è 59.99€.

Le caratteristiche di EA Sports FC 25

EA Sports FC 25 propone oltre 19.000 giocatori e giocatrici provenienti da più di 700 squadre. Propone inoltre per la prima volta la Carriera femminile, che ti permette di prendere il controllo di un club o di una giocatrice in uno dei cinque principali campionati al mondo.

All'interno di questo capitolo trovate varie modalità come Rush 5 vs 5, FUT, Club, Calcio d'inizio e non solo. Potete giocare da soli oppure online con amici e giocatori casuali. Come indicato anche dalla confezione, per poter giocare con la versione Nintendo Switch è necessario avere una connessione internet per dare un aggiornamento del videogioco.