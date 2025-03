Counter-Strike 2 ha finalmente superato CS:GO su Steam, registrando numeri clamorosi

Dal punto di vista tecnico le differenze sono subito saltate all'occhio per via del maggior livello di dettaglio, del sistema di illuminazione decisamente più sofisticato e dell'inedito grado di interazione fra alcune armi e gli scenari, come ad esempio le granate fumogene.

Il miglior momento di sempre

Come sappiamo, Valve ha incassato un miliardo di dollari nel 2023 dalle casse di Counter-Strike 2 e i numeri registrati dal gioco nelle scorse ore confermano il momento di grazia della serie sparatutto, che non è mai stata così popolare.

Qualcuno ha parlato del ricorso a bot e server farm per l'ottenimento di questi impressionanti risultati, ma si tratta di un fenomeno che in realtà non è affatto nuovo e dunque, per quanto ne sappiamo, potrebbe aver influenzato anche le statistiche dell'originale Counter-Strike: Global Offensive.

Quel che è certo è che Counter-Strike 2 può contare su recensioni estremamente positive su Steam e che le sensazioni in merito al gioco non lasciano trasparire per il momento dubbi o perplessità particolari.