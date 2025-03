GTA 5 Enhanced offre un assaggio di GTA 6, secondo l'analisi di Digital Foundry

GTA 5 Enhanced offre un assaggio di GTA 6: stando all'analisi di Digital Foundry, l'ultima versione del titolo di Rockstar Games introduce miglioramenti che anticipano ciò che probabilmente troveremo nel prossimo capitolo della serie.

L'approfondimento sottolinea come Grand Theft Auto V abbia ormai dodici anni sul groppone e si sentano tutti dal punto di vista delle geometrie e della struttura, dunque l'aggiunta del ray tracing va senz'altro ad abbellire l'esperienza ma non può fare miracoli né chiaramente ha modo di stravolgerla.

Detto questo, in GTA 5 Enhanced l'illuminazione globale in ray tracing rimpiazza il precedente sistema e il risultato è eccezionale, donando maggiore realismo al modo in cui le luci e le ombre interagiscono fra di loro e rendendo molto più realistica la resa visiva generale del gioco.

Allo stesso modo, i riflessi in ray tracing segnano un importantissimo passo in avanti, pur essendo legati a un'applicazione parziale, che chiama in causa soltanto determinate superfici e materiali. In ogni caso, i riflessi su PC risultano migliori rispetto a PS5 e Xbox Series X|S.