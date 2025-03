Alcuni freerunner hanno replicato le acrobazie di Naoe in Assassin's Creed Shadows

Ubisoft ha pubblicato un entusiasmante video in cui alcuni freerunner replicano le acrobazie di Naoe in Assassin's Creed Shadows, incluso l'iconico e temibile salto della fede, effettuato in questo caso da un'altezza di quattordici metri e mezzo.

Gli atleti Red Bull si sono cimentati innanzitutto con la capriola in avanti che la letale shinobi esegue quando salta da un tetto all'altro, quindi hanno replicato le manovre parkour di "fuga" che vedono la protagonista femminile del gioco scendere rapidamente fino al terreno.

Nella parte finale della sfida i freerunner hanno utilizzato il rampino per arrampicarsi su determinati edifici, quindi sono saliti su di una gru e hanno tentato il salto della fede da altezze progressivamente maggiori, fino a raggiungere appunto i quattordici metri e mezzo.

Naturalmente sotto il tradizionale mucchio di fieno sono stati nascosti dei pannelli in grado di smorzare l'impatto della caduta, ma il gesto rimane davvero spettacolare ed è stato eseguito con sorprendente eleganza.