Lo spot cinematografico di Assassin's Creed Shadows ci ricorda l'imminente uscita del gioco

Ubisoft ha pubblicato uno spot / trailer cinematografico di Assassin's Creed Shadows per ricordare a tutti l'imminente uscita del gioco. Si tratta di uno spettacolare filmato di poco più di un minuto, che immaginiamo farà piacere vedere a tutti quelli che stanno aspettando l'arrivo del nuovo capitolo della serie open world dedicata alla guerra tra Templari e Assassini.

Lo spot

Nel filmato possiamo vedere i due protagonisti in azione. Si inizia da Naoe, che viene presentata come un personaggio che agisce nell'ombra, mu0vendosi il più furtivamente possibile, e si passa a Yasuke, con il suo approccio decisamente più brutale. Nel video non si vedono delle scene di gameplay vero e proprio. L'obiettivo è chiaramente più quello di emozionare, che di presentare il gioco, che ormai dovreste conoscere davvero bene.

Il filmato è anche un ottimo modo per ricordare la data d'uscita ufficiale, ossia il 20 marzo 2025. Ormai manca davvero poco per poterci giocare su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S, quindi, così vedremo finalmente il risultato degli sforzi di Ubisoft sulla serie, dopo gli ottimi risultati di Valhalla e Mirage, i due capitoli precedenti.

Nei giorni scorsi è emerso che Assassin's Creed Shadows supporta DLSS 4 e Multi-Frame Generation e che, a differenza di quanto si pensava, anche Yasuke può uccidere i nemici silenziosamente. Il gioco è stato oggetto di molte polemiche, per via del colore della pelle del protagonista maschile, e ha subito diversi rinvii, con il 20 marzo che è infine diventata la data d'uscita definitiva.