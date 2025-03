Assassin's Creed Shadows supporta DLSS 4 e Multi-Frame Generation, a quanto pare

Secondo quanto riferito da DSOGaming, che ha ricevuto un codice review da Ubisoft, Assassin's Creed Shadows supporta DLSS 4 e Multi-Frame Generation su PC, andando dunque a coprire le ultime tecnologie a disposizione delle schede video NVIDIA.

Il direttore del sito, John Papadopoulos, ha scritto di non poter condividere alcun dettaglio in merito alle impostazioni grafiche del gioco né di poter pubblicare dei benchmark per via dell'NDA che ha dovuto firmare, e infatti questi dettagli arrivano dalla NVIDIA App.

Andando a selezionare l'applicazione di Assassin's Creed Shadows, il software per la gestione delle GPU di NVIDIA mostra la possibilità di attivare la DLSS 4 Super Resolution con il modello Transformer e la Multi-Frame Generation X3 o X4, e in-game entrambe le opzioni funzionano.