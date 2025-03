Come vedere la presentazione di Death Stranding 2: On the Beach alla SXSW? È molto semplice: vi basterà tornare all'interno di questa notizia alle 22.00 di stasera e cliccare sul video che trovate in calce, quello del canale YouTube ufficiale di PlayStation.

Il panel, organizzato nella cornice dell'evento texano, vedrà la presenza del game director Hideo Kojima, degli attori Norman Reedus e Troy Baker, nonché del musicista Woodkid per discutere del nuovo, atteso capitolo della saga che arriverà in esclusiva su PS5 ma non ha ancora una data di uscita ufficiale.

In tal senso, esiste la concreta possibilità che Kojima Productions annunci proprio in questa sede quando avverrà il lancio di Death Stranding 2: On the Beach, ma stando ad alcune voci si parlerà anche di altri dettagli relativi al gioco, nella fattispecie le edizioni che saranno disponibili.