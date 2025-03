A quanto pare anche Yasuke può uccidere i nemici silenziosamente in Assassin's Creed Shadows, intrufolandosi negli insediamenti senza farsi notare e utilizzando armi come l'arco e la spada per eliminare rapidamente ogni eventuale minaccia.

Insomma, le meccaniche stealth non saranno un tratto esclusivo di Naoe, la shinobi sfuggente e letale che svolge il ruolo di protagonista femminile nel nuovo capitolo della serie Ubisoft: anche il guerriero di origine africana avrà a disposizione qualche manovra del genere.

A dimostrarlo e il nuovo, breve video di gameplay pubblicato dalla casa francese, in cui vediamo appunto Yasuke intento ad ammazzare un nemico usando l'arco mentre si trova su di un tetto, per poi saltare a terra e completare l'opera dopo aver sguainato la katana.

Effettuata anche questa eliminazione, il personaggio corre a ripararsi nell'erba e da lì esegue un'ulteriore uccisione con l'arco, mirando al volo alla testa dell'avversario: una strategia estremamente efficace, che nel caso di Yasuke si pone come uno strumento in più rispetto alle sue ben note abilità fisiche.