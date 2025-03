Split Fiction ha superato tutti i giochi EA su Steam, a parte uno

Come detto, tuttavia, le altre produzioni targate Electronic Arts hanno portato a casa numeri sostanzialmente inferiori: il pur popolarissimo EA Sports FC 25 si è fermato a poco più di 110.000 giocatori di picco e solo leggermente meglio è andata a Battlefield V, con i suoi 116.000 giocatori.

Stando ai numeri riportati da SteamDB, Split Fiction ha superato tutti i giochi EA su Steam, con l'unica eccezione di Apex Legends : un risultato davvero eccezionale per l'avventura cooperativa diretta da Josef Fares.

Molto meglio di It Takes Two?

Considerando che It Takes Two ha totalizzato soltanto 71.000 giocatori di picco su Steam ma ha venduto finora ben 23 milioni di copie in tutto il mondo, è chiaro che le cifre registrate da Split Fiction fanno decisamente ben sperare.

Del resto la critica si è espressa in maniera entusiastica nei confronti del nuovo titolo firmato Hazelight Studios, producendo la media voti ppiù alta del 2025 e confermando le grandi qualità di un gioco che sembra aver convinto davvero tutti.

Le due protagoniste dell'avventura, Mio e Zoe, si ritrovano infatti catapultate all'interno degli scenari fantascientifici e fantasy che loro stesse hanno creato, e questo incipit dà vita a una grande varietà di situazioni differenti, mentre la coppia cerca un modo per tornare alla realtà.

Avete letto la nostra recensione di Split Fiction?