It Takes Two ha raggiunto un altro traguardo di vendite, metà di queste in Cina dove non è nemmeno distribuito

È probabile che un certo ritorno di fiamma sia dovuto anche alla recente presentazione di Split Fiction , che peraltro è già in arrivo con il lancio fissato per il 6 marzo, ma è indubbio che il gioco continui a esercitare un grande fascino su tutti.

It Takes Two continua a confermarsi un successo, che a questo punto può essere definito continuativo, considerando che registra ancora vendite in maniera progressiva e ha raggiunto di recente, secondo quanto riferito dal director Josef Fares, il traguardo dei 23 milioni di copie vendute .

Un fenomeno in Cina pur senza essere stato distribuito

La cosa particolarmente interessante del nuovo dato è che, sempre in base a quanto riferito da Josef Fares durante una recente intervista con MinnMax contenente 127 domande a "fuoco rapido", sembra che metà delle vendite siano state realizzate in Cina.

La questione risulta ulteriormente impressionante se si pensa che It Takes Two non ha nemmeno goduto di una distribuzione ufficiale in Cina: non avendo (almeno nei primi anni di commercializzazione) un partner locale a fare da publisher, secondo le regole del mercato cinese il gioco non poteva essere distribuito.

Tuttavia, evidentemente gli utenti hanno fatto ricorso in massa all'importazione o varie forme di mercato grigio che hanno portato infine a una quantità notevole di copie vendute, con il gioco che è diventato addirittura il Gioco dell'Anno nei prestigiosi Bilibili Game Awards in Cina.