It Takes Two continua a vendere e raggiunge un altro impressionante traguardo

Il fascino di It Takes Two rimane intatto e il gioco evidentemente si sta dimostrando un successo continuativo, proseguendo le vendite anche a distanza di anni e raggiungendo, proprio in questi giorni, un altro e impressionante traguardo.

Il team Hazelight ha annunciato in queste ore che It Takes Two ha raggiunto 20 milioni di copie vendute nel mondo, dimostrando una costante crescita anche negli ultimi mesi, ormai a tre anni di distanza dal lancio originale e aggiornando così in maniera sostanziale il computo totale delle vendite.

L'ultimo aggiornamento in questo senso risaliva allo scorso marzo, quando il gioco aveva fatto segnare 16 milioni di copie vendute: questo significa che in poco più di 6 mesi ha venduto altri 4 milioni di copie, dimostrando un ritmo davvero notevole per un gioco uscito tre anni fa.