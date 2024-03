It Takes Two compie tre anni: ecco quante copie ha venduto finora il GOTY del 2021

L'annuncio è arrivato tramite un post celebrativo su X, dove si parla anche di oltre 30 milioni di giocatori (in pratica il doppio delle copie vendute, visto che si tratta di un titolo da giocare in coppia, per quanto si tratta di un calcolo con un certo margine di errore).

Sono passati tre anni dal lancio di It Takes Two su PC e console e nel festeggiare l'anniversario del gioco, gli sviluppatori di Hazelight Studios hanno svelato che in totale sono state vendute oltre 16 milioni di copie in tutto il mondo.

Una grande avventura per due giocatori

Per chi non lo conoscesse, It Takes Two è un'avventura platform cooperativa per due giocatori, che vesto i panni di Cody e May, una coppia in crisi trasformate in bambole a causa di un incantesimo. I due dovranno viaggiare in un mondo fantastico e collaborare continuamente per superare sfide e rompicapi di vario genere, con meccaniche sempre interessanti e che cambiano continuamente nel corso dell'avventura.

Il gioco ha ottenuto valutazioni stellari dalla stampa, tanto che ha vinto anche il premio Game of the Year del 2021. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di It Takes Two.