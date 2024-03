Asphalt Legends Unite è stato annunciato da Gameloft per PC, console e mobile

Asphalt Legends Unite è stato annunciato ufficialmente da Gameloft per PC, console e mobile : la celebre serie corsistica non si limiterà in questo caso ad approdare sui dispositivi iOS e Android, bensì si farà largo anche sulle piattaforme tradizionali.

Le parole degli autori

"Asphalt Legends Unite nasce dalla volontà di fornire agli utenti un'esperienza di gioco in costante evoluzione e un terreno di gioco equo su tutte le piattaforme," ha dichiarato il game manager Ignacio Marin. "Il nostro obiettivo è espandere il gioco per creare l'esperienza Asphalt definitiva."

"Oggi facciamo il primo passo veso una nuova era per la serie Asphalt; presto pubblicheremo la nostra 'roadmap' e i giocatori potranno dare un primo sguardo a cosa ci riserva il futuro. È proprio per questo che il nuovo capitolo della serie non ha un suo numero: si tratta di Asphalt e unisce tutti i giocatori, ora e in futuro."