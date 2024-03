Google Fitbit abbandonerà le applicazioni di terze parti in Europa: ecco i dispositivi interessati

Vale la pena sottolineare che non è stato rilasciato alcun comunicato ufficiale in merito; tuttavia, è emerso all'interno di una nota pubblicata nel Fitbit Help Center che solo i dispositivi Fitbit in Europa subiranno le nuove direttive, mossa che sembra essere una risposta al Digital Markets Act.

I colpiti

Secondo quanto annunciato sulla pagina di supporto, agli utenti Fitbit dell'UE è stato concesso tempo fino a giugno 2024 per aggiungere qualsiasi applicazione o quadrante di terze parti prima che questa funzionalità venga disabilitata

Queste modifiche riguardano una vasta gamma di dispositivi Fitbit, inclusi:

Fitbit Sense 2

Fitbit Sense

Fitbit Versa 4

Fitbit Versa 3

Fitbit Versa 2

Fitbit Versa Lite

Fitbit Versa

Fitbit Ionic

È da notare che le applicazioni esterne non erano disponibili per Fitbit Sense 2 e Versa 4 fin dai tempi del loro lancio, limitandosi alla possibilità di installare solo i quadranti.

La novità non manca di sollevare numerosi dubbi riguardo l'esperienza utente per i possessori Fitbit in Europa e se ciò non possa segnalare l'arrivo di regolamentazioni tecnologiche più stringenti dall'UE in futuro.

Per ora, l'unica raccomandazione è quella di scaricare il prima possibile quante più applicazioni di terze parti e quadranti si ritengano necessari per il futuro, prima che questa restrizione entri in vigore.