Marvel, un nuovo gioco verrà presentato domani: è Marvel Rivals?

Marvel Games ha annunciato che domani, 27 marzo, alle 16.00 ora italiana, verrà presentato un nuovo gioco e tutto fa pensare che si tratti di Marvel Rivals, lo sparatutto competitivo rivelato da un leaker nei giorni scorsi.

"Un malvagio esperimento ha causato una singolare perturbazione nel flusso temporale. Chi verrà coinvolto in questa epica resa dei conti?", si legge nel post, che ci dà appuntamento a domani per "l'entusiasmante reveal".

Il leaker che aveva anticipato l'esistenza del progetto ha aggiunto ulteriori dettagli: si parla di uno sparatutto in terza persona e non in prima, con scontri sei-contro-sei alla Overwatch. Il titolo sarebbe attualmente in pre-alpha e sviluppato per PC, mentre non si sa nulla di console o mobile.