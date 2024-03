Marvel Rivals è il nuovo sparatutto multiplayer tripla A di NetEase, per un rumor

Marvel Rivals è il nuovo sparatutto multiplayer tripla A di NetEase, secondo quanto riportato dal leaker che ha rivelato di recente Marvel 1943: Rise of Hydra in anticipo rispetto all'annuncio ufficiale.

Stando a questa fonte, il gioco uscirà su PC, console e dispositivi mobile, con un annuncio nel corso dell'anno. Non ci sono tuttavia certezze, al momento, sull'esatta natura di questa esperienza o sul team di sviluppo che si è occupato di realizzarla.

Come scritto in apertura, il leaker che ha parlato di Marvel Rivals ha messo a segno di recente alcune anticipazioni corrette, come appunto quella di Marvel 1943: Rise of Hydra, che è stato annunciato con un trailer allo State of Unreal 2024.