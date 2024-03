WhatsApp sta preparando un editor di foto con intelligenza artificiale ecco cosa permetterà di fare

Da un po' di tempo, è noto come WhatsApp stia implementando l'intelligenza artificiale per arricchire l'interfaccia della sua app di messaggistica.

Tra queste, è già in fase di sviluppo la possibilità di interagire con chatbot basati sui modelli linguistici di Meta, ma non è di certo l'unico progetto in corso: è emerso che WhatsApp sta anche lavorando su strumenti di modifica delle immagini basati sull'intelligenza artificiale generativa.

Secondo quanto rivelato dalle ultime notizie, la piattaforma di messaggistica sta sviluppando una funzione che permetterà agli utenti di migliorare direttamente le proprie immagini all'interno dell'app, sfruttando le capacità dell'intelligenza artificiale per modificare sfondi e immagini, offrendo diverse opzioni.