Samsung Galaxy Ring con Samsung Food, ci garantirà una dieta più equilibrata

Secondo quanto riportato dal sito coreano Chosun Biz tramite GSMArena, Samsung ha intenzione di inserire Galaxy Ring nei piani della sua nuova app dedicata all'alimentazione rilasciata nell'agosto 2023. Ricordiamo che la presentazione di Galaxy Ring da parte di Samsung è prevista per luglio, in concomitanza con il lancio dei suoi telefoni pieghevoli .

Ecosistema alimentare

Samsung ha approvato un piano che mira all'aggiunta del supporto di Samsung Food per il suo anello intelligente

I rappresentanti di Samsung spiegano che combinare Samsung Food con il Galaxy Ring consentirà ai servizi di creare dei menu alimentari su misura, incrociando i dati raccolti dall'anello e da altri elettrodomestici intelligenti che l'utente potrebbe possedere.

L'obiettivo di fondo è chiaro: garantire che tutti i terminali smart home collaborino per offrire la migliore esperienza possibile in termini di salute.

Anche se non ancora diffusi su larga scala, dispositivi come il Samsung Bespoke 4-Door Flex Refrigerator e il Bespoke AI Oven includono telecamere in grado di suggerire o cucinare ricette in base alle esigenze alimentari dell'utente.

Sembra che il Galaxy Ring e probabilmente gli smartwatch, come la prossima serie Galaxy Watch 7, siano i pezzi mancanti di un sistema completo per monitorare la salute dell'utente.

Il passo successivo sembrerebbe il trasferimento di tali informazioni all'app Samsung Food, già disponibile per il download su Android e iOS.