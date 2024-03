Final Fantasy 7 Rebirth, il cosplay di Tifa da disharmonica ci porta al Settimo Cielo

Il nuovo cosplay di Tifa Lockhart realizzato da disharmonica per celebrare il lancio di Final Fantasy 7 Rebirth ci porta al Settimo Cielo, in tutti i sensi: la modella russa ha realizzato un'interpretazione del personaggio particolarmente attenta e fedele.

Accolto dalla stampa internazionale con voti stellari, Final Fantasy 7 Rebirth si pone come un palcoscenico fondamentale per Tifa e per gli altri personaggi del gioco, che nel rifacimento firmato Square Enix possono vantare uno spessore inedito.