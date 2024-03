Dragon's Dogma 2 debutta secondo nella classifica UK, Rise of the Ronin quinto

Christopher Dring di GamesIndustry.biz ha rivelato alcuni dettagli relativi alla classifica UK di questa settimana, sebbene la top 10 completa non sia ancora disponibile. Dragon's Dogma 2 ha debuttato in seconda posizione dietro EA Sports FC 24, mentre Rise of the Ronin non si è spinto oltre il quinto posto.

Princess Peach: Showtime!, accolto con voti positivi ma non troppo, si è piazzato terzo ma pare che le vendite al lancio non siano state entusiasmanti, totalizzando numeri inferiori rispetto a Mario Vs. Donkey Kong, forse per via di una promozione poco efficace.

Un'altra new entry della settimana è Alone in the Dark, che è stato capace di raggiungere la sesta posizione, mentre per il resto le Offerte di Primavera di Amazon hanno consentito il ritorno di diversi titoli nella top 10, incluso Prince of Persia: The Lost Crown che è decimo con un +693%.