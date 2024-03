Princess Peach: Showtime!, voti positivi ma con qualche eccezione

Fra queste spiccano la generale brevità e linearità della campagna , una progressione che non spicca mai il volo rispetto alle dinamiche presentate e qualche incertezza tecnica per quanto concerne il frame rate, sebbene solo in modalità docked.

Princess Peach: Showtime! è stato accolto dalla stampa internazionale con voti positivi ma non troppo, fra l'8 e il 7 ma con qualche eccezione che finisce per "sporcare" l'attuale media dell'esclusiva per Nintendo Switch.

Un intoppo inaspettato

La principessa in versione sirena in Princess Peach: Showtime!

Pur essendo tendenzialmente positivi, i voti ottenuti da Princess Peach: Showtime! si pongono inevitabilmente come un intoppo rispetto alla qualità a cui Nintendo ci ha abituato per le sue produzioni first party, brillanti al punto da imporsi come veri e propri gioielli.

Qualcosa dunque non ha funzionato perfettamente in questo caso, ed è triste visto che il calendario delle uscite per il 2024 per il momento non sembra particolarmente ricco di occasioni di riscatto, a parte naturalmente il promettente remake di Paper Mario: Il Portale Millenario.