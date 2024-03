Rise of the Ronin: primi voti contrastanti per l'esclusiva PS5, tra luci e ombre

Come abbiamo riferito nella nostra recensione di Rise of the Ronin , il nuovo titolo Team Ninja sembra un gioco " riuscito a metà ", e le recensioni al momento si spargono su uno spettro ampio di voti che vanno dall'ottimo di quelli che hanno premiato soprattutto il sistema di combattimento alle insufficienze di coloro che non sono riusciti a passare sopra ai difetti.

Scade oggi l'embargo per le recensioni di Rise of the Ronin e i primi voti cominciano a comparire in rete, dipingendo un quadro piuttosto incerto per l'esclusiva PS5, con valutazioni contrastanti tra luci e ombre.

Luci e ombre, fra gameplay e open world

Rise of the Ronin, un'immagine del gioco

In generale, le recensioni positive si basano soprattutto sulle ottime cose dimostrate dal sistema di combattimento di Rise of the Ronin: derivando dalla consolidata tradizione del Team Ninja, il gioco presenta scontri adrenalinici e divertenti, e tutto quello che concerne questo aspetto è sicuramente positivo.

D'altra parte, sembra che gli elementi deboli derivino da tutto il resto, in particolare la struttura open world che appare totalmente derivativa e alquanto trita, con idee poco originali e che in generale non viene messa a servizio di un gameplay che potrebbe avere maggiore slancio.

Anche la realizzazione tecnica tutt'altro che impressionante contribuisce a tirare un po' indietro la valutazione complessiva di Rise of the Ronin. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo ancora alla nostra recensione e anche all'intervista al Team Ninja a corredo di questa.