Rise of the Ronin non sarebbe esistito senza l'aiuto dei PlayStation Studios di Sony

Fumihiko Yasuda, il boss di Team Ninja, e il producer Yosuke Hayashi hanno dichiarato che Rise of the Ronin esiste grazie al supporto dei PlayStation Studios, che stando alle loro parole hanno contribuito a ogni singolo aspetto dello sviluppo della versione PS5.

In un'intervista concessa a RPG Site in vista del lancio della versione PC di Rise of the Ronin, Yasuda ha dichiarato: "Per la serie Nioh abbiamo ricevuto supporto nella pubblicazione e nella localizzazione, ma per Rise of the Ronin, i PlayStation Studios sono stati coinvolti in quasi tutto il processo di sviluppo della versione PS5. Hanno condiviso preziose informazioni su vari aspetti, tra cui l'accessibilità, che non solo hanno accresciuto il valore del titolo, ma hanno anche fornito un'esperienza significativa al Team Ninja."