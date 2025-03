Ecco i giochi PlayStation Plus delle fasce Extra e Premium di marzo 2025

Come sempre è giusto ricordare che potrete utilizzare i giochi finché saranno presenti nel servizio . Quando saranno tolti in futuro, l'accesso sarà rimosso e non potrete più giocarci nemmeno avendo un abbonamento attivo. Naturlamente lo stesso accadrebbe nel caso in cui non rinnovaste l'abbonamento.

I giochi di PS Plus Extra e Premium di marzo 2025

Ma ora non perdiamo altro tempo e vediamo i giochi aggiunti alle due fasce di abbonamento dell PlayStation Plus:

I giochi aggiunti a PlayStation Plus Extra e Premium a marzo 2025

La lista dei giochi PS Plus Extra comprende: UFC 5 | PS5 Prince of Persia: The Lost Crown | PS4, PS5 Captain Tsubasa: Rise of New Champions | PS4 Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy | PS4, PS5 Arcade Paradise | PS4, PS5 Bang-On Balls: Chronicles | PS4, PS5 You Suck at Parking | PS4, PS5 Syberia - The World Before | PS4, PS5

La lista dei giochi PS Plus Premium comprende invece: Arcade Paradise VR | PS VR2 Armored Core | PS4, PS5 Armored Core: Project Phantasma | PS4, PS5 Armored Core: Master of Arena | PS4, PS5



I giochi di grande calibro questo mese sono davvero molti. Dovendo indicare il pezzo forte diremmo Prince of Persia: The Lost Crown, ma anche la possibilità di giocare con gli Armored Core in fascia Premium non è per niente male. Qualcuno potrebbe trovare ottima anche l'avventura Syberia - The World Before. In generale, fossimo in voi daremmo uno sguardo a tutti i giochi aggiunti, perché alcuni potrebbero sorprendervi, come You Suck at Parking o Captain Tsubasa: Rise of New Champions.