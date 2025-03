VIVO X200 Pro, la recensione dello smartphone Android: è il camera phone definitivo?

Sin da quando si è affacciato sul mercato europeo, il marchio cinese VIVO ha sempre avuto la fotografia come stella polare, cercando di mettere questo aspetto in primo piano in tutti i suoi smartphone. In questa recensione del VIVO X200 Pro andiamo a scoprire il dispositivo che è la punta di diamante dell'offerta del produttore cinese attuale, e non solo per le sue fotocamere. Disponibile al prezzo di listino di 1299€ nell'unico taglio da 16/256 GB, in Italia VIVO X200 Pro viene distribuito ufficialmente solo nei canali di vendita dei gruppi SME ed Euronics, una scelta che indubbiamente ne limita la visibilità e che realisticamente inciderà anche sulle possibilità che lo street price cali nel prossimo futuro. Un peccato, perché come stiamo per vedere, VIVO X200 Pro ha parecchie frecce al proprio arco.

Caratteristiche tecniche del VIVO X200 Pro Guardando alla scheda tecnica del VIVO X200 Pro, qualcuno potrebbe alzare un sopracciglio notando come alla voce processore non ci sia il "solito" Snapdragon 8 Elite bensì un Mediatek Dimensity 9400. In realtà la scelta di VIVO ha perfettamente senso non solo perché si tratta di un SoC top di gamma a tutti gli effetti, ma soprattutto perché garantisce un'invidiabile ottimizzazione per quel che riguarda l'efficientamento energetico e la gestione delle temperature. VIVO X200 Pro offre una scheda tecnica top di gamma in tutto e per tutto Questo chipset octa core con processo produttivo a 3 nanometri viene affiancato da una potente GPU Immortalis-G925 e da ben 16 GB di RAM di tipo LPDDR5X, ovvero la più veloce sul mercato. Insomma, siamo a tutti gli effetti nell'ambito della fascia alta anche per ciò che concerne lo spazio di archiviazione non espandibile da 512 GB di tipo UFS 4.0. VIVO X200 Pro aggiunge anche un tocco personale con il chip proprietario VIVO V3+ che va ad integrare e potenziare le funzionalità dedicate all'elaborazione delle immagini già contemplate dal Dimensity 9400. Per quanto riguarda la connettività, VIVO X200 Pro supporta 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS e NFC, mentre alle due nanoSIM fisiche è possibile abbinare anche un profilo eSIM, anche se non è possibile usarne complessivamente più di due. La porta USB-C è poi di tipo 3.2, quindi i trasferimenti ad alta velocità sono di casa. Anche la resistenza agli elementi è da flagship fatto e finito, con la certificazione IP69 che garantisce protezione contro polvere e acqua ad alta pressione e consente di immergere il dispositivo senza conseguenze per 30 minuti a 1.5 metri di profondità. Nella confezione del VIVO X200 Pro non è compreso l'alimentatore Nessuna sorpresa particolare in merito alla dotazione di accessori: come la maggior parte degli smartphone attuali, VIVO X200 Pro non comprende il caricabatterie, ma perlomeno assieme all'immancabile cavo USB-C c'è una cover in silicone trasparente. Scheda tecnica VIVO X200 Pro Dimensioni: 162.4 x 76 x 8.5 mm

Design VIVO X200 Pro è uno smartphone che dà sensazioni premium già alla prima occhiata, che vengono poi confermate quando con un'analisi più attenta si apprezzano le qualità dei materiali utilizzati e dell'assemblaggio che non ha nulla da invidiare a quello dei flagship più titolati. C'è anche da dire che la sua propensione fotografica porta inevitabilmente a soluzioni di design potenzialmente divisive o che richiedono di accettare qualche compromesso. Il vistoso modulo fotocamere posteriore è il simbolo del design di VIVO X200 Pro L'elefante nella stanza è chiaramente rappresentato dall'enorme oblò che ospita il modulo fotocamere posteriore: le sue dimensioni sono senza dubbio in parte giustificate dalla necessità di dare spazio a obiettivi particolarmente generosi, ma facciamo fatica a credere che non fossero possibili soluzioni più discrete. A voler vedere il bicchiere mezzo pieno possiamo dire che così lo smartphone ne guadagna in personalità, anche perché sul nostro mercato è disponibile la sola colorazione Titanium. Il materiale utilizzato per la scocca è ad ogni modo il vetro (la tipologia non è specificata), con una lavorazione che riesce a non trattenere troppo le impronte. Il frame è invece in alluminio, con bordi arrotondati e un profilo piatto: la collocazione degli elementi prevede tasto di accensione e bilanciere per il volume sulla destra e speaker principale, porta USB-C e carrellino per le due nanoSIM in basso. Le cornici dello schermo di VIVO X200 Pro sono simmetriche e sottili Lo schermo da 6.78 pollici è protetto da vetro Armor Glass, è leggermente curvo sui bordi, è inquadrato da cornici sottili e simmetriche e presenta un punch hole per la fotocamera frontale al centro del lato superiore. Peso e dimensioni del VIVO X200 Pro non passano certamente inosservate: con misure pari a 162.4 x 76 x 8.5 mm per 228 grammi, parliamo di uno smartphone decisamente non leggero né compatto, con un blocco fotocamere peraltro molto sporgente.

Display Da buon camera phone, VIVO X200 Pro si impegna anche ad offrire un display di primissimo livello per dare il giusto risalto alle fotografie. Il panello è dunque un OLED da 6.78" con risoluzione 1260 x 2800, profondità di colore a 10 bit, densità di pixel di 452 ppi e PWM dimming a 2160 Hz. Il display di VIVO X200 Pro è eccellente sotto tutti i punti di vista La luminosità di picco è di 4500 nit, un valore eccellente che tuttavia come sappiamo viene misurato prendendo in esame una piccola porzione di schermo in HDR. Più interessante sapere che la luminosità nominale si spinge fino a quasi 1900 nit (addirittura oltre la soglia dichiarata dall'azienda) garantendo una leggibilità eccellente in ogni condizione. Promossa a pieni voti anche la frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz, non tanto per il traguardo in sé (ci sono smartphone che vanno anche oltre) quanto per la gestione dinamica del refresh rate. Con l'ausilio della tecnologia LTPO, lo schermo di VIVO X200 Pro scala in maniera granulare in base al contenuto visualizzato, scendendo addirittura fino a un minimo di 0.1 Hz con l'always on display. Lo streaming è poi in una botte di ferro grazie al supporto agli standard HDR10+ e Dolby Vision, mentre con Android Ultra HDR la visualizzazione delle foto si esalta sia in galleria, sia in Google Foto, sia in Chrome.

Fotocamere Arriviamo al piatto forte dell'offerta di VIVO X200 Pro, ovvero un comparto fotografico realizzato in collaborazione con ZEISS per quel che riguarda sensori, lenti e software. Proprio quest'ultimo aspetto è quello che distingue questo da altri camera phone che sbandierano partnership con marchi prestigiosi: qui la sinergia tra le due componenti viene fuori in maniera palpabile in scatti che non esiteremmo a definire tra i migliori attualmente ottenibili in ambito Android. La componente fotografica di VIVO X200 Pro è da primo della classe Il modulo posteriore è composto da un sensore principale da 50 MP Sony Lytia LYT-818 con stabilizzazione ottica, una fotocamera zoom 3.7x da 200 MP Samsung ISOCELL HP9 anch'essa con OIS e da un'ultra grandangolare da 50 MP Samsung ISOCELL JN1. Via il dente, via il dolore, diciamo subito che proprio quest'ultima è la meno entusiasmante del pacchetto, e pur producendo comunque immagini di tutto rispetto (soprattutto considerando il livello non eccelso delle ultrawide in generale) è senz'altro quella che si finisce per usare con meno frequenza e convinzione. Di segno opposto le sensazioni date dalla fotocamera principale, davvero eccellente in tutto e per tutto: la quantità di dettaglio è palpabile, la gamma dinamica è ottima e la riproduzione dei colori è perfetta, trovando quel perfetto bilanciamento tra realismo e vivacità. Con lo stesso obiettivo si possono ottenere anche dei convincenti ingrandimenti 2x tramite crop di una foto a risoluzione piena. Straordinaria poi l'affidabilità del sensore in modalità notturna, con una velocità di scatto impressionante che porta a foto estremamente nitide e dettagliate, con luci e ombre gestite alla perfezione. Un dettaglio del modulo fotocamere che ospita i tre sensori posteriori Se possibile, la fotocamera zoom risulta ancora più impressionante: con l'ingrandimento standard 3.7x si ottengono immagini impeccabili, con un livello qualitativo analogo se non addirittura superiore a quelle realizzate con la principale, e ci si può spingere fino a 10x in digitale senza sacrificare troppo (andando oltre invece l'effetto acquerello inizia inevitabilmente a vedersi). Il sensore regala poi enormi soddisfazioni anche con le foto ravvicinate, grazie alla sua capacità di mettere a fuoco fino ad un minimo di 14 cm. Si rivela poi una scelta ideale per i ritratti potendo utilizzare diverse lunghezze focali, e di notte i risultati sono anche qui tra i migliori della categoria. Meno entusiasmante la fotocamera frontale da 32 MP, che non ha l'autofocus e produce selfie soltanto "normali" che inevitabilmente stridono un po' se messi a confronto con le qualità appena descritte del modulo posteriore. +8 Per quanto riguarda le riprese video, VIVO X200 Pro offre un ampio ventaglio di possibilità: si può registrare a 4K a 30 o 60 FPS con tutte e quattro le fotocamere, principale e tele supportano anche i 4K a 120 FPS mentre gli (a dire il vero abbastanza inutili) 8K a 30 FPS si raggiungono solo con la principale. Una discreta stabilizzazione ottica di base è inclusa automaticamente per tutte le risoluzioni e i frame rate, mentre una modalità Ultra è disponibile abbassando la risoluzione a 2.8K. I filmati che si ottengono sono comunque tutti di ottima qualità, anche in notturna.

Batteria Non sempre gli smartphone molto spinti sotto il profilo tecnologico riescono a garantire un'autonomia all'altezza della situazione, ma non è questo il caso di VIVO X200 Pro, che monta una batteria in silicio carbonio da 6000 mAh: arrivare a sera con un ampio margine residuo dopo una giornata di sfruttamento intenso è un gioco da ragazzi, e nel caso di un utilizzo più parco si possono toccare tranquillamente i due giorni di vita lontano dal caricabatterie. VIVO X200 Pro può contare su un'autonomia davvero notevole Anche sul fronte della ricarica le notizie sono molto confortanti: se si possiede un alimentatore da 90 W si può sfruttare il massimo della velocità, riuscendo a riempire completamente il serbatoio in meno di 50 minuti. È presente anche la ricarica wireless a 30W, anch'essa sufficientemente rapida nel contesto dei flagship Android. Per gli utenti che non hanno grandi necessità di ricaricare velocemente il proprio smartphone e preferiscono salvaguardare la salute della batteria, VIVO X200 Pro offre comunque alcune opzioni che evitano di procurare stress inutili.

Videogiochi e prestazioni Essendo un top di gamma a tutti gli effetti, per VIVO X200 Pro vale la solita regola che oramai abbiamo imparato a conoscere a menadito in ambito Android: la potenza a disposizione è molto superiore a quelli che sono i requisiti massimi dei vari Zenless Zone Zero, Call of Duty: Warzone Mobile, Honkai: Star Rail o Diablo Immortal, quindi vederli girare al top dei dettagli e del frame rate è talmente scontato da non fare assolutamente notizia. VIVO X200 Pro è perfettamente attrezzato per gestire i videogiochi al meglio Meno banale è l'impegno di VIVO X200 Pro nell'offrire strumenti dedicati agli appassionati di videogame, a partire da una modalità Giochi per catalogare e gestire i titoli presenti in memoria, completa di menù rapido richiamabile in qualsiasi momento per modificare parametri al volo. C'è anche una variante Ultra che migliora ulteriormente l'esperienza ludica ma è dedicata ai (pochi) videogiochi supportati, e non mancano alcuni tocchi interessanti come una funzione picture in picture per aprire app di messaggistica in finestre senza interrompere il gioco in esecuzione.

Venendo alle prestazioni nei benchmark, i numeri sviluppati dal dispositivo confermano le ottime qualità di un SoC come il Dimensity 9400, spesso ingiustamente snobbato in favore del più popolare Snapdragon 8 Elite. Pur senza infrangere nuovi record, VIVO X200 Pro riesce a tallonare gli smartphone più avanzati attualmente sul mercato, facendo oltretutto registrare consumi energetici più bassi della media del segmento. Tutto in regola anche negli stress test, nel senso che - come per la stragrande maggioranza dei flagship in circolazione - anche per VIVO X200 Pro è inevitabile qualche fenomeno di thermal throttling quando il sistema viene messo pesantemente sotto sforzo, scenario che comunque è difficile ricreare nell'utilizzo quotidiano. Fatta questa premessa, la stabilità è ad ogni modo più che decorosa e le temperature che si raggiungono non rendono mai lo smartphone fastidioso da tenere in mano. I risultati dello stress test di VIVO X200 Pro sono convincenti

Esperienza d’uso Come abbiamo già avuto modo di affermare nel corso di questa recensione, VIVO X200 Pro non è un dispositivo "comodo" nell'accezione più ampia del termine: le dimensioni sono importanti e la stazza del modulo fotocamere porta inevitabilmente a un peso un po' sbilanciato, due fattori che non gli aprono esattamente le porte dell'Olimpo degli smartphone più maneggevoli. VIVO X200 Pro è tutto tranne che uno smartphone compatto I pregi del dispositivo si trovano dunque altrove, e fra questi figura senza dubbio una componente telefonica di indubbio valore: la ricezione è ottima, i microfoni catturano molto bene la voce (è presente anche una convincente funzione di isolamento vocale per ridurre i rumori di fondo) e l'audio è sempre chiaro sia in capsula auricolare sia in vivavoce. Impeccabile anche la performance dei sensori biometrici, soprattutto per quel che riguarda il lettore per le impronte digitali incastonato sotto lo schermo che è di tipo ultrasonico, quindi estremamente rapido e preciso; il riconoscimento del volto c'è ma è solo 2D e dunque non è al livello delle soluzioni più raffinate adottate dai leader del settore. Lato software, VIVO X200 Pro esce aggiornato ad Android 15, qui proposto attraverso l'interfaccia utente proprietaria FuntouchOS. Per quanto non sia indubbiamente tra le UI più conosciute sulla piazza, è comunque un sistema assolutamente apprezzabile soprattutto da chi cerca un'esperienza molto fedele ad Android stock ma con ampi margini di personalizzazione. L'UI proprietaria FuntouchOS non è troppo distante da Android stock Non manca il consueto carico di funzionalità legate all'intelligenza artificiale: Gemini, Cerchia e Cerca, riassunti, traduzioni, suggerimenti per la scrittura, strumenti di editing fotografico, tutto è al proprio posto senza particolari sconvolgimenti. Soddisfacenti infine le garanzie dell'azienda per quanto riguarda il supporto a lungo termine: non siamo nello stesso campionato dei sette anni offerti da Samsung e Google, ma quattro major update e cinque anni di patch di sicurezza sono comunque dei termini più che accettabili.

Conclusioni Prezzo 1299 € Acquistalo qui Multiplayer.it 8.5 Per chi è alla ricerca di un camera phone, VIVO X200 Pro è probabilmente la miglior scelta di alto profilo nel panorama Android: parliamo infatti di un dispositivo con un setup fotografico impressionante sia per qualità di lenti e sensori sia per l'ottimizzazione software, una sinergia che porta a risultati di assoluta eccellenza specialmente per quanto riguarda la principale e la tele. Le virtù di VIVO X200 Pro non si esauriscono comunque qui, considerando una scheda tecnica che soprattutto in termini di SoC, display e batteria non ha nulla da invidiare ai top di gamma più prestigiosi. Bisogna però fare i conti con uno smartphone obiettivamente molto ingombrante e dal design che potrebbe non piacere a tutti, con un supporto software soltanto adeguato e soprattutto con una reperibilità del dispositivo che si limita ai punti vendita SME ed Euronics, cosa che inevitabilmente influirà sulle variazioni di un prezzo decisamente non per tutte le tasche.