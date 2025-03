Lo studio di Balatro si aspettava dei voti molto più bassi dalle recensioni

Balatro è stato uno dei più grandi successi indie del 2024, con più di 5 milioni di copie vendute. LocalThunk, lo studio di sviluppo del gioco, non si aspettava una simile mole di vendite e non si aspettava nemmeno i voti estremamente positivi ricevuti dalle recensioni, stando a quanto rivelato sul suo blog ufficiale.

Voti molto positivi

Stando a quanto scritto nel post, lo sviluppatore si aspettava voti tra il 6 e il 7, vista la stranezza del gioco. Quando però è scaduto l'embargo e si è trovato di fronte il 91 di PC Gamer, oltre ai molti altri voti positivi che sono seguiti, come quello della recensione di Multiplayer.it, è rimasto davvero stupito. In positivo, chiaramente.

"Sono comparse altre recensioni, alla fine della giornata stavamo sopra i 90 sia su Metacritic che su OpenCritic. Non l'avevo mai considerato possibile, ma ha contribuito enormemente all'hype per il lancio. Di mio non avrei dato a Balatro più di 8 e sono io ad averlo fatto."

LocalThunk ha dato all'editore Playstack il merito della maggior parte del successo del gioco, per l'ottimo lavoro fatto con la stampa, che ha potuto recensirlo prima del lancio. Anche il passaparola ha contribuito, per vendite al lancio 10-20 volte superiore rispetto a quanto stimato. Solo su Steam ha venduto 119.000 copie nelle prime 24 ore, le più surreali della vita dello sviluppatore, stando al suo racconto.

Insomma, per LocalThunk tutto è successo talmente all'improvviso e per caso, che sente di non avere niente da consigliare agli altri sviluppatori indie per avere successo.