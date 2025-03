Per l'autore di Balatro è inutile dare consigli agli altri sviluppatori su come avere successo

Il tutto è partito dall'analista di Circana Mat Piscatella, che si occupa del mercato dei videogiochi USA, che ha scritto su Bluesky: "è impossibile 'trovare' e finanziare selettivamente il prossimo enorme successo virale nel mondo dei giochi indie." Quando un gioco come Balatro vende oltre 5 milioni di copie , gli editori cercano subito di capire come replicare, ma chi avrebbe predetto che un roguelite di poker sarebbe stato nominato ai The Game Awards?

LocalThunk, lo sviluppatore di Balatro , un titolo indie di grande successo, ha detto che non può dare consigli agli altri sviluppatori indipendenti, perché, semplicemente, non c'è un metodo replicabile da poter seguire. Inoltre ha detto di odiare "quando le persone nelle mia posizione non si rendono contono della loro assurda parzialità."

Consigli inutili

'Trova il prossimo Balatro' - dai, andiamo," aggiunge Piscatella. "Finanzia un sacco di nuovi giochi e spera di inciampare nella prossima grande cosa che sarà inseguita dai soldi dopo il lancio."

Al che Rami Ismail, uno dei pilastri della scena indie, ha commentato dicendo: "Tutti i consigli sono cattivi, ma non privi di significato," spiegando poi che le persone possono guardare agli altri per trarne ispirazione, ma "trattare i consigli come un dogma" non è il modo per avere successo.

Da qui l'intervento di LocalThunk: "Odio davvero quando le persone nelle mia posizione non si rendono contono della loro assurda parzialità. Per me è inutile dare consigli perché ho un solo dato. Ne ho parlato nel mio primo post sul blog. Condividerò cosa faccio/ho fatto, ma non predicherò che dovrebbero farlo anche gli altri."

L'industria dei videogiochi si muove rapidamente e ciò che ha funzionato per uno sviluppatore o un team un anno non è garantito che funzioni per qualcun altro l'anno successivo, questo è chiaro. In effetti non esiste una formula per il successo che si sia rivelata replicabile, soprattutto sulla scena indipendente.