EA Sports FC 25 svela i ventidue nuovi vanity kit realizzati da famosi musicisti di tutto il mondo

Tutti i kit degli artisti all'interno della colonna sonora saranno disponibili in FC 25 all'interno di Football Ultimate Team a partire da oggi 11 marzo. Ogni kit è venduto singolarmente, mentre quelli di J Balvin sono venduti singolarmente e in bundle. Ogni kit "rispecchia fedelmente lo stile unico e il sound distintivo del relativo artista".

EA SPORTS FC ha presentato ventidue nuovi vanity kit per FC 25. Si tratta di pacchetti creati in collaborazione con otto artisti musicali. Parliamo di nomi noti come Justice, RÜFÜS DU SOL, Good Neighbours, ALOK e non solo.

I dettagli dei vanity kit di EA SPORTS FC 25

Electronic Arts ha collaborato anche con la superstar colombiana J Balvin, di cui avete sentito la canzone "Gaga" come parte della soundtrack di FC 25. Balvin ha creato quattro vanity kit, prodotti esclusivamente per i bambini della sua città natale, Medellin.

Alcuni vanity kit di EA SPORTS FC 25

"Siamo cresciuti giocando con i giochi EA SPORTS, quindi far parte di EA SPORTS FC 25 e creare il nostro kit è surreale", hanno dichiarato i Good Neighbours. "Musica e calcio sono sempre andati a braccetto e avere la possibilità di portare il nostro stile nel gioco è qualcosa di veramente speciale. Non vediamo l'ora che i giocatori lo provino!".

Un artista di musica dance e il produttore ALOK, in collaborazione con The Future Is Ancestral, hanno invece optato per pacchetti che celebrano la musica delle popolazioni indigene. Young Miko ha realizzato tre kit ispirati all'XOXO International Tour e sono disponibili nei colori nero, rosa e azzurro. Il duo elettronico francese Justice, vincitore di un Grammy Award, ha creato tre kit per celebrare l'inclusione nella colonna sonora di FC 25, utilizzando l'iconico logo Cross sulla parte anteriore di ogni kit. I Justice hanno dichiarato: "È un onore far parte di questa soundtrack e vedere il nostro kit in-game".

Inoltre, Omah Lay, la star nigeriana dell'afrobeat, propone il proprio stile ispirato all'album "Boy Alone". Invece, il trio australiano RÜFÜS DU SOL ha creato dei contenuti basati sulla musica elettronica. I RÜFÜS DU SOL hanno dichiarato: "Siamo sempre stati fan del franchise, quindi vedere la nostra canzone e il nostro kit presenti in FC 25 è una vera e propria svolta".

Il kit dell'artista messicano Natanael Cano è caratterizzato infine da un richiamo sul retro alla sua città natale, con le coordinate di Hermosillo Sonora sul kit.

Segnaliamo poi che EA Sports FC 25 e LaLiga hanno inaugurato un campo da calcio a Medellin con J Balvin.