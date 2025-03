EA Sports FC 25 e LaLiga hanno inaugurato un campo da calcio a Medellin con J Balvin

EA Sports FC 25 e LaLiga hanno inaugurato un campo da calcio a Medellin, in Colombia, fornendo in questo modo un ambiente sicuro e stimolante per fare in modo che i giovani possano crescere attraverso lo sport.

L'iniziativa, realizzata in collaborazione con le fondazioni Vibra en Alta, Love.Fútbol e Fútbol con Corazón, ha visto la partecipazione di una leggenda del calcio spagnolo, Fernando Morientes, che durante l'evento di inaugurazione ha guidato una sessione di allenamento con i bambini del posto.

A rendere ancora più speciale l'occasione è stato l'intervento dell'artista J Balvin, che non si è limitato a supportare il progetto ma ne è stato anche uno dei principali protagonisti: "Medellin è molto di più della mia città: è la mia casa", ha dichiarato.

"Essere coinvolto in FC Futures, un progetto che porta il calcio nelle comunità e crea un impatto reale sulla vita dei giovani, mi riempie di orgoglio. Ideare questo campo è il mio modo di restituire qualcosa alla mia gente, creando uno spazio dove il calcio e l'arte si uniscono per ispirare le nuove generazioni."