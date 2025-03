OpenAI sempre più lontana da Microsoft: accordo da 12 miliardi di dollari per il cloud IA con un nuovo partner

OpenAI, l'azienda dietro lo sviluppo di modelli di linguaggio avanzati come ChatGPT, ha annunciato un accordo quinquennale da 11,9 miliardi di dollari con CoreWeave, una società specializzata in cloud computing per l'intelligenza artificiale. L'accordo prevede che OpenAI riceva azioni per 350 milioni di dollari, legate alla futura IPO di CoreWeave (Offerta Pubblica Iniziale, ovvero il processo attraverso il quale una società privata offre per la prima volta le proprie azioni al pubblico, quotandosi in borsa), in cambio dell'utilizzo delle sue infrastrutture di calcolo.

La notizia è stata riportata da Reuters, ed evidenzia come l'accordo nasca dalla necessità di OpenAI di accedere a una potenza di calcolo sempre maggiore per addestrare e far funzionare i suoi modelli di IA, che richiedono risorse hardware significative.