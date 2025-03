George R.R. Martin commenta i lavori su The Winds of Winter: "sta venendo abbastanza bene"

George R.R. Martin ha rilasciato un nuovo aggiornamento su The Winds of Winter , ma non sembra che il prossimo libro della serie Cronache del ghiaccio e del fuoco sia in arrivo a breve, come supponiamo un po' tutti si aspettano.

Le parole di Martin su The Winds of Winter

"Devo finire i libri. È l'unica cosa che ho completamente sotto controllo", ha detto Martin a Collider. "Non ci sono limiti di budget. Non ci sono altri dirigenti dello studio che devo accontentare, o altri scrittori con opinioni diverse. I libri sono ciò che io voglio siano. E credo che quello che sto scrivendo stia venendo abbastanza bene, ma vorrei che i lavori proseguissero più velocemente".

Martin è anche autore del mondo in cui è ambientato Elden Ring

L'ultimo capitolo della serie, A Dance With Dragons, è stato pubblicato nel 2011, mentre The Winds of Winter sarebbe dovuto arrivare nel 2016. Oltre otto anni dopo, non ce n'è ancora traccia. I libri sono serviti come materiale di partenza per Il Trono di Spade, che si è concluso nel 2019.

Martin ha avuto un rapporto conflittuale con i recenti adattamenti delle sue opere, va detto L'anno scorso, in un post sul blog ora cancellato, ha criticato i "cambiamenti tossici" previsti per la terza stagione di House of the Dragon, il prossimo capitolo dell'adattamento del suo libro Fire & Blood.

Ha invece speso parole molto positive su A Knight of the Seven Kingdoms.