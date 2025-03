Non c'è pace per Luigi, che ora su Reddit viene segnalato come un termine violento dall'algoritmo

Luigi è un personaggio famoso per essere un po' fifone e molto tenero. Alla fine la sua storia videoludica non manca di atti eroici, ma è sicuramente meno impavido rispetto a suo fratello Mario. Del resto se i due funzionano così bene è anche perché hanno dei caratteri così diversi, che in qualche modo sono complementari tra loro. Comunque sia, chi mai associerebbe Luigi ad atti di violenza censurabili? L'algoritmo di moderazione automatica di Reddit , chiamato AutoModerator, a quanto pare, che ha iniziato a segnalare la parola "Luigi" come potenzialmente parte di contenuti violenti .

Luigi l'ultraviolento

Il caso è nato nel subreddit r/popculture, dove un moderatore si è trovato segnalato un post di Luigi's Mansion 3 da AutoModerator, con la richiesta di controllarne i contenuti. Il motivo è che aveva riscontrato il rischio che fossero violenti.

In realtà si tratta del più classico degli equivoci. Più che altro ci troviamo di fronte a un vero e proprio scambio di persona.

L'inasprirsi della moderazione contro Luigi non nasce da imprese sue, ma da quella di Luigi Mangione, il presunto assassino di Brian Thompson, l'ormai ex CEO di UnitedHealtcare. Sostanzialmente, molti su internet hanno preso a pubblicare post inneggianti al gesto di Mangione. Lo stesso è accaduto su r/popculture, dove un moderatore ha chiuso entrambi gli occhi sulla questione, portando gli amministratori di Reddit a sospenderlo e il canale a essere chiuso in via provvisoria (ora è stato riaperto). Tra i contenuti che erano stati approvati anche alcuni che applaudivano all'attentatore di Donald Trump (il fatto è accaduto durante la recente campagna elettorale, con Trump che è stato ferito a un orecchio).

Comunque sia, r/popculture si è trovato con un solo moderatore, situazione che ha fatto attivare automaticamente la moderazione automatica. Il moderatore rimasto ha dichiarato che la parola Luigi non è mai stata aggiunta ai termini proibiti, ma evidentemente la moderazione automatica ha fatto tutto da sola.

I chiarimenti sono arrivati dopo una richiesta in merito fatta dalla moderazione di r/Nintendo, con gli amministratori che hanno spiegato come "Luigi" non è una parola proibita, ma una di quella che viene monitorata per evitare che sia usata per promuovere atti violenti o che venga usata come trucco per mascherare i suddetti contenuti.

Durante la notte r/popculture è stato riaperto dal il moderatore, che in un post ha citato le linee guida degli amministratori, ha richiamato l'attenzione sull'uso corretto del termine "Luigi". La spiegazione principale della riapertura, tuttavia, è decisamente più sorprendente: secondo quanto dichiarato, Reddit avrebbe ricevuto pressioni dirette da sostenitori dell'amministrazione Trump, incluso lo stesso Donald Trump, per convertire r/popculture in una piattaforma conservatrice.

Insomma, Luigi è finito al centro di un caso squisitamente politico. Chissà quanto ne sarà felice.