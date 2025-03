Il team di Ori e No Rest for the Wicked è ora completamente indipendente, dopo il caos di Private Division

Moon Studios - team autore di Ori and the Blind Forest e No Rest for the Wicked - ha annunciato di essere ora " completamente indipendente " dopo "mesi di negoziazione" con ciò che era rimasto del suo editore, Private Division.

La storia recente di Moon Studios e l'aggiornamento di No Rest for the Wicked

Moon Studios ha pubblicato Ori and the Blind Forest sotto Xbox Game Studios, ma con No Rest for the Wicked ha lavorato sotto l'egida di Private Division, sussidiaria di 2K Games, a propria volta sotto la compagnia madre Take-Two (la stessa di Rockstar Games).

2K ha però venduto Private Division, ha chiuso i team di Roll7 e Intercept Games e non era chiaro cosa sarebbe successo a No Rest for the Wicked. Il fatto che il team sia rimasto in silenzio per mesi non ha aiutato a tranquillizzare il pubblico.

Ora però arriva la "buona notizia". Moon Studios è diventato completamente indipendente e dispone dei diritti di pubblicazione di No Rest for the Wicked. L'informazione è stata condivisa tramite il più recente episodio di "Wicked Inside Showcase", che trovate poco sopra.

Questi mesi di silenzio però non sono serviti unicamente per negoziare l'indipendenza del team. Moon Studios ha preparato The Breach. Si tratta di un aggiornamento che verrà pubblicato il 30 aprile 2025 e aggiungerà varie novità: nuove aree comeLowland Meadows e i Marin Woods, nuovi archetipi di armi con guanti e bacchette, oltre ad alcuni aggiornamenti grafici e prestazionali.

C'è poi un nuovo teletrasporto per tornare direttamente alla propria casa e un sistema di gestione dell'inventario completamente rifatto. Inoltre, la nuova modalità Hardcore permette a chi cerca una sfida di alto livello di tornare nel gioco. Le musiche di questo update includeranno alcune tracce di Gareth Coker, compositore di Ori and the Blind Forest.