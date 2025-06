No Rest for the Wicked presenta l'aggiornamento The Breach Refined

Sul fronte dell'esplorazione, è stato introdotto il sistema di Elder Whispers , veri e propri hub di teletrasporto tra cui si può viaggiare liberamente. E per espandere ulteriormente la rete di spostamenti rapidi, sono arrivate anche le offerte rituali da effettuare presso santuari secondari per sbloccare nuovi punti di viaggio.

No Rest for the Wicked, abbiamo provato le prime ore del gioco di Moon Studios

È possibile cambiare percorso in qualsiasi momento dal nuovo menu dei reami, per adattare la difficoltà alla propria voglia di rischio. Tuttavia anche il sistema delle rune è stato rivisto: ora è possibile equipaggiarne fino a quattro direttamente sul personaggio, svincolandole dalle armi.

Moon Studios ha pubblicato un video per presentare No Rest for the Wicked: The Breach Refined , il nuovo aggiornamento che punta a rifinire ogni aspetto dell'esperienza sulla base dei feedback arrivati dalla community dei giocatori.

Non è finita qui

Le recensioni negative su Steam hanno rischiato di far chiudere i battenti a No Rest for the Wicked, dunque Moon Studios ha cercato di spingersi al massimo con questo aggiornamento. Lo dimostrano anche le modifiche apportate alla gestione delle gemme, che ora è possibile distruggere per liberare slot oppure estrarre per conservarle.

Dopodiché c'è tutta una serie di migliorie di minore rilevanza, ma che confermano il quadro di una profonda rivisitazione delle meccaniche alla base dell'esperienza di questo affascinante action RPG.