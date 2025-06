50 Cent sarà Balrog nel film di Street Fighter? Il rapper rilancia la notizia

Un cast più iconico di quello del 1994?

Nei giorni scorsi è stato confermato che Callina Liang sarà Chun-Li nel film di Street Fighter e questo, insieme agli annunci precedenti relativi al cast, dipinge senz'altro il quadro di una squadra davvero interessante e variegata.

Certo, competere con Van Damme e Raul Julia non sarà semplice, per quanto lo Street Fighter del 1994 venga ricordato più come una sorta di parodia che non come una trasposizione seria e convincente del celebre picchiaduro a incontri.

Vedremo nelle prossime settimane come evolverà la situazione e se i report legati alla partecipazione di 50 Cent verranno confermati ufficialmente.