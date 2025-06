Xbox potrebbe licenziare circa il 10-20% della sua forza lavoro nei prossimi giorni

A riportare la voce è stato George Broussard su X, uno dei fondatori di 3D Realms / Apogee, nonché nome storico dell'industria dei videogiochi USA, attivo da decenni sulla scena.

Il messaggio di Broussard su X

"Delle notizie hanno riportato di imminenti licenziamenti in Xbox", ha esordito Broussard, che ha poi svelato "io ho sentito cose da sviluppatori interni secondo cui persone di ogni studio sono in ansia e preoccupate. Ci sono voci sulla possibilità che vengano chiusi degli interi studi."

Quindi Broussard fornisce le stime che gli sono state passate dalle sue fonti: "Si parla di 1000 - 2000 persone. Credo che Xbox abbia circà 10.000 dipendenti, quindi è circa il 10 - 20%? Buona fortuna a tutti i coinvolti. Brutale."

Come dicevamo, Broussard è un nome molto noto dell'industria e probabilmente ha contatti a ogni livello e in diversi studi, per questo possiamo considerarlo una fonte attendibile. L'informazione che ha riportato è quantomai drammatica e va a sommarsi ai report già diramati, che parlano di quantità di licenziati simili. Comprendiamo come mai ci possa essere tensione all'interno di Xbox in questi giorni. Vedremo quindi chi saranno i colpiti e chi si salverà.