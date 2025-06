Qualcuno in Microsoft ha trovato il tempo di aggiornare il firmware di Xbox 360, per aggiungere pubblicità

Conferme

A segnalare la novità è stato il sito True Achievements, che ha riportato di alcuni utenti del subreddit di Xbox 360 che hanno condiviso la notizia dell'aggiornamento. Il problema risolto causava la distorsione delle miniature e delle copertine dei giochi. Il prezzo da pagare è stato l'aumento delle pubblicità.

La nuova schermata principale di Xbox 360

La conferma della novità è stata data da diversi utenti. Anche Kotaku ha pubblicato un report in merito, confermando l'aggiornamento: "Ho acceso la mia Xbox 360 per confermare che sì, la dashboard è stata leggermente aggiornata. E posso anche confermare che ora ci sono due pubblicità diverse per le console Xbox Series X e Series S nella schermata principale. Una di queste è un'immagine che mostra le nuove console. Tutto qui. L'altra è un codice QR. Tutto qui. Se ci clicchi sopra, non succede nulla. Nessuna delle due pubblicità menziona "Xbox Series X/S", né mostra un prezzo o altro."

Molti sono stati contenti dell'aggiornamento, visto come segno di interessamento da parte di Microsoft. L'obiettivo dell'aggiornamento sembra essere quello di accontentare i fan, cercando al contempo di ricordargli che esistono delle nuove console. Naturalmente c'è anche chi non ha gradito vedere delle pubblicità apparire su di una console vecchia di vent'anni.