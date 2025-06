Mario Kart World è stato aggiornato alla versione 1.1.2

Le novità

L'aggiornamento apporta alcune migliorie generali e risolve diversi problemi segnalati dagli utenti. Leggiamo la nota di rilascio completa:

Mario Kart World - Ver. 1.1.2 (pubblicata il 25 giugno 2025)

Generale: Regolati i percorsi selezionati con l'opzione "Casuale" quando si sceglie la pista successiva in una "Gara VS" wireless.

Problemi risolti: Effettuate delle regolazioni per correggere un problema in cui le variazioni di punteggio venivano talvolta visualizzate in modo errato in "Gioco online" e nella "Knockout Tour". Corretto un problema in cui a volte non era possibile recuperare rapidamente dopo essere caduti dal percorso in "Giungla Dino Dino". Corretto un problema in cui si continuava a sbattere contro un muro vicino al traguardo di "Cinema Boo" quando si era trasformati in Bullet Bill.



Il dataminer 'OatmealDome' ha scoperto che l'aggiornamento può fare anche altro: "Nella versione 1.1.2, l'opzione Casuale ora può anche scegliere tra le altre opzioni che vengono proposte (cioè, i percorsi con intermezzi). Può ancora decidere di teletrasportare tutti su un percorso casuale con 3 giri."

L'aggiornamento di Mario Kart World non è isolato. Nintendo ha aggiornato molti giochi per Nintendo Switch, così da renderli nativi per Nintendo Switch 2, come fatto con Super Smash Bros. Ultimate e Super Mario Odyssey questa settimana. Inoltre ha pubblicato patch per il Welcome Tour di Nintendo Switch 2.