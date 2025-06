Mario Kart World si avvicina al perfect score nei nuovi voti di Famitsu

In Giappone è uscito il nuovo numero della celebre rivista cartacea Famitsu, e da questo arrivano i voti delle recensioni che, come da tradizione, riportiamo anche qui: si tratta peraltro di un numero particolarmente interessante in quanto contiene la recensione di Mario Kart World.

Il nuovo gioco di corse arcade per Nintendo Switch 2 ottiene, come prevedibile un voto decisamente alto, ma forse non così alto come ci si potrebbe aspettare considerando il metro di valutazione adottato dalla rivista, che in questi anni si è dimostrata piuttosto di manica larga specialmente con le grosse produzioni.

Visto che si parla del gioco principale di una console importante come Nintendo Switch 2, si poteva pensare anche al perfect score considerando le ottime valutazioni raccolte finora, invece il gioco si è fermato poco prima.