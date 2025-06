Ecco perché Mario Kart World non include personaggi da altre serie

Perché Mario Kart World non include personaggi da altre serie? Il producer Kosuke Yabuki ha voluto rispondere a questa domanda nel corso di un'intervista, spiegando che al team di sviluppo non sembrava una scelta in linea con lo spirito della saga.

"Come sviluppatori, ci sarebbe sembrato incoerente aggiungere personaggi provenienti da altri giochi in questo universo", ha detto Yabuki. "E non pensavamo neppure fosse necessario, considerando tutto ciò che potevamo già fare con Mario."

"Ci chiediamo inevitabilmente come i giocatori percepiranno questo cast, ma ci sono così tanti personaggi e così tanti costumi che ci sarà sicuramente qualcosa per tutti", ha concluso il producer, sottolineando la già consistente ricchezza dell'universo di Mario.

Durante l'intervista, a Yabuki è stato anche chiesto se avesse mai preso in considerazione di includere i personaggi di ARMS, titolo di cui era stato producer in precedenza. La risposta è arrivata tra le risate: nessuna possibilità, dunque, di vedere Spring Man o Ribbon Girl correre in kart.