Le Mans Ultimate, abbiamo provato il simulatore ufficiale del campionato mondiale endurance

Noi abbiamo colto la palla al balzo e siamo saliti a bordo delle ormai numerose vetture presenti in questo titolo per raccontarvi le nostre prime impressioni di Le Mans Ultimate. Possiamo già anticiparvi che il feeling al volante di questi bolidi è veramente impressionante e ci siamo divertiti molto a portarli al limite con un livello di realismo davvero di alto livello. Senza dilungarci troppo però, vi invitiamo a proseguire la lettura per scoprire tutto quello che è ad oggi Le Mans Ultimate.

Siamo finalmente giunti ad un weekend di gara molto importante per gli amanti del motorsport. Nello storico circuito francese si è corso la famosa 24 Ore di Le Mans, una tappa importantissima del campionato mondiale endurance. Sfruttando questa occasione, il team di sviluppo Studio 397 ha rilasciato un aggiornamento piuttosto corposo di Le Mans Ultimate , il videogioco ufficiale del World Endurance Championship (WEC). In questa nuova versione il titolo simulativo ottiene parecchi nuovi contenuti e meccaniche di gioco in vista dell'uscita del periodo in early access prevista per il 22 luglio.

Il numero di contenuti, essendo un titolo ancora in early access, è piuttosto buono. Quello che ci ha fatto storcere un po' il naso è la presenza di DLC a pagamento e season pass in un titolo che ancora non ha raggiunto la sua versione 1.0. Sebbene le intenzioni degli sviluppatori siano probabilmente quelle di raccogliere altri fondi da investire nello sviluppo di Le Mans Ultimate, vorremmo evitare queste forme di monetizzazione almeno fino al lancio ufficiale del videogioco. Molte auto e tracciati sono infatti già ora bloccati da un acquisto separato o da un abbonamento che supera già i 50 euro annuali.

Le Mans Ultimate si pone come obiettivo di replicare in maniera simulativa l'esperienza di guida e tutto ciò che circonda le competizioni del campionato WEC. Nel titolo sono attualmente presenti 11 tracciati con un totale di 21 layout diversi sui quali poter correre. Ovviamente c'è il circuito di Le Mans, ma anche altre piste importanti come Spa-Francorchamps e le italianissime Imola e Monza. Inoltre, sono state implementate 11 Hypercars, 1 LMP2, 4 GTE e 9 LMGT3 per un totale di 25 vetture guidabili , ognuna con le proprie caratteristiche e peculiarità.

La risposta alla domanda nel titolo ve l'abbiamo già anticipata: si tratta del videogioco ufficiale del campionato mondiale endurance. Questa competizione si suddivide in diversi appuntamenti i quali avvengono tipicamente su poco meno di dieci tracciati di tutto il mondo. Ad ogni edizione il calendario cambia leggermente, proponendo alcuni eventi fissi come la 24 Ore di Le Mans ed altri tracciati più o meno conosciuti dove corrono anche altre categorie del mondo dei motori. La caratteristica chiave di queste gare è la loro durata, molto più lunga rispetto ad altre competizioni. Ogni evento dura dalle 6 alle 24 ore , durante le quali una squadra di piloti si alterna alla guida della stessa vettura per puntare alla vittoria. Ci sono inoltre svariate categorie di macchine che competono nella stessa corsa, dalle performanti Hypercar, fino alle LMGT3 ed esclusivamente per la 24 Ore di Le Mans anche le LMP2.

Modalità di gioco offline

Come vedremo in seguito, Le Mans Ultimate risplende particolarmente nella modalità di gioco multiplayer online. Nel titolo non è presente nemmeno la classica modalità "Prova a tempo" per imparare i circuiti e conoscere meglio le vetture prima di competere in un weekend di gara. Per chi desidera fare giusto qualche giro su LMU per sentire il feeling del force feedback attraverso il volante o ammirare la potenza delle vetture, è possibile configurare un weekend di gara in maniera piuttosto completa. In questo modo si potranno, ad esempio, impostare delle prove libere dove siamo gli unici in pista per imparare a prendere confidenza con le auto. Successivamente potremo definire delle gare a lunghezza più breve, senza magari la necessità di fermarsi ai box o dover sostituire il pilota. Ovviamente è possibile configurare anche la bravura dei piloti avversari controllati dall'intelligenza artificiale. Quest'ultima risulta piuttosto solida, sebbene non sia certo un elemento rivoluzionario nel panorama del simracing.

La telecamera interna alla vettura su Le Mans Ultimate è molto realistica

In questa versione in early access di LMU non è presente alcuna modalità carriera e non potremo competere in un intero campionato WEC tenendo conto dei punteggi delle gare precedenti per stilare la classifica a fine anno. Gli sviluppatori hanno annunciato che la Carriera arriverà nel primo trimestre del 2026 con un importante aggiornamento e ci consentirà di affrontare questa modalità in maniera simile a quanto abbiamo visto sulla serie F1 di Codemasters.

All'interno dell'attuale versione di LMU c'è un interessante modalità multiplayer asincrona, ideale per chi vuole giocare assieme ad un amico, pur non giocando online contemporaneamente. Il funzionamento di questa modalità è piuttosto semplice e anche molto divertente. Durante la corsa noi guideremo i nostri stint. Una volta che si decide di cambiare pilota con una sosta ai box, ci fermeremo in pit lane. A questo punto il gioco salverà il progresso ed un nostro amico potrà riprendere la corsa da quel punto in poi fino al prossimo (eventuale) cambio pilota e così via fino al termine della competizione.