Le Mans Ultimate 1.0 è in arrivo, la simulazione di corse ha una data di uscita, fuori dall'accesso anticipato

Come confermato nel nuovo video visibile qui sotto, Le Mans Ultimate 1.0 è finalmente in arrivo: la simulazione di corse da parte di Motorsport Games e Studio 397 sta per uscire dall'accesso anticipato, e arriverà in versione definitiva il 22 luglio, ovvero domani.

Il titolo sarà dunque disponibile su Steam in versione 1.0 da domani, con la versione early access disponibile già da tempo: al lancio sarà possibile acquistarlo con un prezzo promozionale scontato del 13%, ovvero 34,99€ rispetto al prezzo standard di 39,99€ a cui sarà disponibile dopo l'offerta, mentre il pacchetto WEC Full Access sarà scontato del 15%.

Le Mans Ultimate 1.0 sarà una versione generalmente migliorata della medesima simulazione che è stata disponibile finora in accesso anticipato, con l'aggiunta anche di vari contenuti nuovi come l'Aston Martin Valkyrie AMR LMH e la Mercedes AMG LMGT3 che saranno disponibili gratuitamente nel gioco base, mentre la BMW M4 Evo LMGT3 del Team WRT (inclusa per tutti i possessori del Pacchetto 3 2024), è stata aggiornata per la stagione 2025.