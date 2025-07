Instagram sta testando l'auto scroll: lo swipe del feed potrebbe avvenire anche in automatico

Instagram sta testando una nuova funzione di auto scroll per i post, che potrebbe cambiare in maniera significativa (e curiosa) il modo in cui gli utenti consumano i contenuti sulla piattaforma. La novità è stata individuata da alcuni utenti, come @earningwithdedra e condivisa da Lindsey Gamble, e consiste in un'opzione attivabile nelle impostazioni dei post: "Auto scroll". Una volta attivata, la funzione permette alla home principale di Instagram di scorrere automaticamente da un post all'altro, senza bisogno di interagire manualmente con lo schermo. Importante sottolineare che questa novità riguarda i post statici e non i Reels, che già da tempo godono di una funzione simile.

Una nuova esperienza d'uso L'idea alla base di questa innovazione e dei test su questa nuova funzione, è quella di offrire un'esperienza di navigazione ancora più fluida, ideale ad esempio in situazioni in cui l'utente non può toccare il telefono, come durante una visita medica. Instagram banna profili per errore: gli utenti si ribellano e accusano l'intelligenza artificiale Tuttavia, sorgono anche alcune preoccupazioni: il rischio di uno scrolling ancora più passivo e "senza pensiero" potrebbe aumentare i problemi già esistenti legati alla dipendenza da social e alla fruizione automatica dei contenuti. I rischi, dunque, esistono e sono ben constatabili già da ora che la funzione non è pianamente attiva per tutti gli utenti. Così come potrebbero emergere dei vantaggi, come un maggiore supporto ad un certo tipo di accessibilità