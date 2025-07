OpenAI supererà un milione di GPU online entro la fine del 2025, secondo Altman

Le dichiarazioni

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha dichiarato con un post su X che l'azienda supererà un milione di GPU attive online entro la fine del 2025. "Molto orgogliosi del team, ma ora è meglio che si mettano al lavoro per capire come fare 100 volte tanto", ha scritto. Tuttavia, a preoccupare sono i rischi legati all'impatto ambientale, in particolare per via degli elevati consumi energetici. Oltretutto, come vi abbiamo già anticipato, anche altre aziende puntano a una forte crescita.

Meta prevede infatti oltre 1,3 milioni di GPU IA nel datacenter Hyperion, mentre xAI di Elon Musk è al lavoro sul supercomputer IA con oltre 200.000 GPU NVIDIA, puntando a un milione (progetto Colossus). E a proposito di NVIDIA, quest'ultima sta praticamente dominando il settore degli acceleratori IA, mentre AMD mira all'indipendenza con la linea Instinc MI300 dai costi inferiori.